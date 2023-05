Probleme und Schwierigkeiten gibt es aktuell in ausreichender Form, so dass sich die Ängste der Anleger damit durchaus gut erklären lassen. Bereits zu Beginn des aktuellen Aufwärtstrends im vergangenen Herbst waren viele Akteure skeptisch. Schließlich hatten die Notenbanken bereits damit begonnen, zur Inflationsbekämpfung die Zinsen anzuheben. Nach dem Jahreswechsel hat die Aufwärtsbewegung weiter an Fahrt gewonnen. Beachtlich ist dabei die relative Stärke des DAX gegenüber den US-Indizes! Mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...