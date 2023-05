Freiburg (ots) -



In Kitas hakt es an allen Ecken und Enden. Die Plätze sind knapp, das Personal sowieso (...). Und mehr Fachkräfte sind - wenn überhaupt - auf die Schnelle auch nicht beizubringen. Das ist die Wirklichkeit. Gefallen dürfte sie kaum jemandem, am allerwenigsten den Betroffenen selbst. Nur - die Standards, wie wir sie uns für die Betreuung unserer Kinder wünschen, sind zurzeit nicht alle zu halten. Was nicht heißt, dass man sie von heute auf morgen aufgeben muss. (...) Sie im Blick zu behalten, ist wichtig. In Notsituationen ist aber auch Pragmatismus gefragt: Mitunter braucht es Spielräume, um den laufenden Betrieb von Kitas aufrecht zu erhalten. Dass das Kultusministerium jetzt die sogenannten Kita-Notmaßnahmen verlängert hat, kann für den ein oder anderen Träger so ein Spielraum sein. Zum Dauerzustand sollte er jedoch nicht werden. (...) Darüber kann man sich empören, so wie es der Verband Bildung und Erziehung tut. Mit Empörung allein ist der Wirklichkeit aber auch nicht beizukommen. https://mehr.bz/k5hk7r (BZ-Plus)



