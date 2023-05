LONDON (IT-Times) - Es war eines der am höchsten bewerteten Startups in Europa. Wise, zuvor unter Transferwise bekannt, wurde im Juli 2021 an die Londoner Börse gebracht. Nun gibt es personelle Veränderungen. Hinter dem Startup Wise plc. (ISIN: GB00BL9YR756) stecken bekannte Investoren wie Peter Thiels...

Den vollständigen Artikel lesen ...