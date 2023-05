AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

AEVIS VICTORIA SA - Umsatz der operativen Divisionen steigt, positive Prognosen für das Geschäftsjahr. Organisches Wachstum beläuft sich im ersten Quartal 2023 auf 9.2%.



23.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 23. Mai 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) - Umsatz der operativen Divisionen steigt, positive Prognosen für das Geschäftsjahr. Organisches Wachstum beläuft sich im ersten Quartal 2023 auf 9.2%. Der konsolidierte Umsatz von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) belief sich im ersten Quartal 2023 auf CHF 263.0 Millionen (Q1 2022: CHF 316.3 Millionen) und war insbesondere aufgrund der De-konsolidierung des Réseau de l'Arc per 31.12.2022 und dem Ausbleiben von M&A-Transaktionen rückläufig. Die operativen Geschäftsbereiche von AEVIS, Swiss Medical Network und Victoria-Jungfrau, haben sich im ersten Quartal 2023 mit einem organischen Umsatzwachstum von 9.2% sehr gut entwickelt. Das Wachstum setzte sich im zweiten Quartal fort und die Gruppe erwartet insgesamt ein gutes Geschäftsjahr 2023. Swiss Medical Network SA erzielte dank eines organischen Wachstums von 5.0% einen Umsatz von CHF 203.6 Millionen (Q1 2022: CHF 193.6 Millionen bei konstantem Konsolidierungskreis). Die Réseau de l'Arc SA, an der Swiss Medical Network nun 35.1% hält, wurde nach dem Einstieg der Visana Beteiligungen AG per 31.12.2022 de-konsolidiert. Victoria-Jungfrau AG setzt ihr Wachstum mit einem um 36.4% auf CHF 56.3 Millionen (Q1 2022: CHF 41.3 Millionen) gestiegenen konsolidierten Umsatz fort, der von einem organischen Wachstum von 30.0% getrieben wurde. Die im Jahr 2022 getätigten Akquisitionen des Hotels Adula in Flims und des Hotel L'Oscar in London trugen mit CHF 2.7 Millionen zu diesem Anstieg bei. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria-Jungfrau AG, einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

