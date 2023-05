DJ PTA-News: lodgyslife ag: lodgyslife AG bekommt Zuschlag zum Betrieb des Campingplatzes Bostalsee im Landkreis Sankt Wendel

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 23.05.2023 (pta/23.05.2023/06:45) - Frankfurt am Main, den 23.05.2023. Die lodgyslife AG, (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710), eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen in Betreiber und Besitzer von Campingplätzen im DACH-Raum, darf die Übernahme des ersten Campingplatzes in Deutschland berichten. Die Camping Lodge AG, eine 100%-Tochtergesellschaft der lodgyslife AG, hat vom Landkreis Sankt Wendel den Zuschlag für den Betrieb des Campingplatzes Bostalsee ab dem 01.01.2024 erhalten.

In seiner Sitzung vom 15.05.2023 hat der Kreistag Sankt Wendel (Saarland) der Camping Lodge AG den Zuschlag für den Betrieb des Campingplatz Bostalsee ab dem 01.01.2024 zugesprochen. Das Gelände hat eine Fläche von 14 Hektar und verfügt über 450 Stellplätze (Touristen und Dauermieter). Weiter gibt es 3 Mietwohnwagen, 2 Mietzelte, 5 Mietunterkünfte für Familien und eine grosse Zeltwiese. Der Campingplatz liegt in der touristisch wichtigen Region Saarland inmitten des Naturparks Saar-Hunsrück am 120 Hektar grossen Bostalsee.

Es wird ein Erbbaurechtsvertrag für die Dauer von 30 Jahren mit einem jährlichen Erbbauzins von EUR 105'000.00 zu Gunsten des Landkreises abgeschlossen. Der Kaufpreis für Gebäude und Anlagen beläuft sich auf EUR 3,4 Millionen. Für den Betrieb des Campingplatzes wird vor Ort eine eigenständige Betriebsgesellschaft gegründet. Rund EUR 4,4 Millionen wird die Camping Lodge AG zusätzlich in den kommenden fünf Jahren in den Campingplatz zur wertvermehrenden Revitalisierung und den Ausbau investieren.

Udo Recktenwald, Landrat des Landkreises Sankt Wendel: «Bei mehreren Interessenten erfüllte das veritable Angebot der Camping Lodge AG alle von uns gestellten Bedingungen, zudem präsentierte uns das Unternehmen ein überzeugendes Betriebskonzept, bei dem Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit und regionale Verankerung eine wichtige Rolle spielen. Details werden noch geklärt, doch eines lässt sich bereits jetzt sagen: Der Campingplatz bleibt nicht nur erhalten, er wird zudem qualitativ aufgewertet. Eine bedeutende Entwicklung in unserer Tourismusregion.».

Jan Vyskocil und René Müller, beide Vorstände der lodgyslife AG sowie Co-Chief Camper der Camping Lodge AG: «Wir danken dem Landkreis Sankt Wendel für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns außerordentlich, mit dem wunderbaren Platz am Bostalsee unseren ersten Campingplatz in Deutschland zu realisieren. Der Bostalsee ist überregional bekannt und beliebt, und wir sehen uns verpflichtet, diesen Platz im Herzen Europas in seinem Charakter zu bewahren und in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Dass wir uns mit unserem Betriebskonzept gegen andere namhafte Mitbewerber in einer europaweiten Ausschreibung haben durchsetzen können, macht uns besonders stolz.»

Die Camping Lodge AG betreibt bereits sechs Campingplätze in der Schweiz. Die Übernahme des Campingplatzes Bostalsee ist ein erster wichtiger Schritt in den Expansionsplänen im deutschsprachigen Raum.

Der Vorstand

[ Ende der Nachricht ]

Disclaimer:

Sofern in dieser Unternehmensmitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der lodgyslife AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der lodgyslife AG dar.

(Ende)

Aussender: lodgyslife ag Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Magsamen Tel.: +49 69 78808806-21 E-Mail: info@lodgyslife.com Website: www.lodgyslife.com

ISIN(s): DE000A2LQ710 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 00:45 ET (04:45 GMT)