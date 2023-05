Der amerikanische Einzelhandelskonzern Dillard's Inc. (ISIN: US2540671011, NYSE: DDS) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 20 US-Cents aus. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 31. Juli 2023 (Record date: 30. Juni 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,80 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 288,53 US-Dollar (Stand: 22. Mai 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,28 Prozent. Im August ...

