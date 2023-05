DAX-Konsolidierung ab dem Allzeithoch ist noch kein "sell in may". Wie kann es im DAX weitergehen? Meine Tradingideen am 23.05.2023 DAX lässt erneut bei der Vola nach Bitte schau für weitere Videoanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere: Mit Blick auf die Eröffnung der Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...