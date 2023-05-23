- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 120 (117) EUR - 'NEUTRAL'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 190 (205) EUR - 'BUY' - MORGAN STANLEY HEBT QIAGEN AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 50 EUR - HSBC HEBT CHEVRON AUF 'BUY' - ZIEL 189 USD- JPMORGAN STARTET US STEEL MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 24 USD- JPMORGAN STARTET STEEL DYNAMICS MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 82 USD - JPMORGAN STARTET NUCOR MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 130 USD- JPMORGAN STARTET GRAFTECH INTERNATIONAL MIT 'NEUTRAL'- JPMORGAN STARTET CLEVELAND-CLIFFS MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 18 USD - BARCLAYS HEBT AFRICA OIL AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 33 (28) SEK - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 33 (39) EUR - 'UNDERWEIGHT'- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 20 (17,50) EUR - 'OUTPERFORM'- HSBC SENKT REPSOL AUF 'HOLD' - ZIEL 14,50 EUR - JPMORGAN ...Den vollständigen Artikel lesen ...