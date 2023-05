ENEL IM--Enel investiert mehr als 1 Mrd USD in Solarzellen-Fabrik in USACSGN SW-In Zusammenhang mit der Schieflage der Großbank Credit Suisse werden wohl keine Kreditversicherungen an Investoren ausgezahltNOVOB DC-Novo Nordisk und Pfizer veröffentlichten am Montag getrennt Daten, die zeigen, dass Pillen aus der gleichen Klasse wie Novos zunehmend populäre Medikamente zur Gewichtsabnahme wie Wegovy ungefähr genauso wirksam sind wie jene injizierten Medikamente, was den Aktien beider Unternehmen einen Schub gab ARL-Advent, Centerbridge erhalten Genehmigung Aareal-ÜbernahmePRP-Prada-Erbe optimistisch für Zweitlisting an der Börse in Mailand, FTPSM-Der US-Kabelkonzern Comcast nimmt Insidern zufolge einen neuen Anlauf, den Pay-TV-Sender Kabel Deutschland an ProSiebenSat.1 ...

