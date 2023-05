Ostermundigen (ots) -Im aktuellen Kindersitztest wurden 20 verschiedene Kindersitze hinsichtlich der Kriterien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt geprüft und bewertet. 19 der getesteten Sitze erreichen die Clubempfehlung "sehr empfehlenswert" oder "empfehlenswert". Ein Sitzmodell wird im Vergleichstest aufgrund des Bezugsstoffs mit "nicht empfehlenswert" bewertet.Da sich die Produkte laufend ändern, werden neue Kindersitz-Modelle regelmässig vom TCS getestet. Die Produktauswahl erfolgt gemeinsam mit den beteiligten Automobilclubs und den Konsumentenschutzorganisationen. Vor dem Kauf eines Kindersitzes sollten sich Eltern über das Angebot informieren, dabei helfen die Ergebnisse des aktuellen Kindersitztests und auch die der Vorjahre.Von den 20 getesteten Kindersitzen erreichen elf die Clubempfehlung "sehr empfehlenswert", acht Modelle erhalten ein "empfehlenswert". Diese Sitze übertreffen die gesetzlichen Vorschriften zum Teil deutlich. Die höheren Anforderungen des Verbraucherschutztests wurden bei ihrer Entwicklung berücksichtigt. Der Bezugsstoff vom "Besafe iZi Twist M" ist mit Naphthalin belastet, das unter Verdacht steht, krebserregend zu wirken. Deshalb wird dieser Sitz mit "nicht empfehlenswert" bewertet. Die genauen Resultate des aktuellen Tests sind in der Tabelle ersichtlich.Mehr als gesetzliche AnforderungenBei der Entwicklung von Kindersitzen sollten nicht nur die gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt werden. Kriterien wie Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffgehalt sind essenziell. Ein sehr empfehlenswerter Kindersitz schützt ein Kind auch bei der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Unfallschwere dieses Tests, sowohl beim Frontal- als auch bei einem Seitenaufprall. Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass bei der Nutzung von Kindersitzen häufig Fehler gemacht werden. Ein sehr empfehlenswerter Sitz ist intuitiv und einfach zu verwenden und reduziert so das Risiko einer Fehlbedienung. Bezüglich Ergonomie sitzt in einem sehr empfehlenswerten Kindersitz das Kind bequem und entspannt, und der Sitz bietet sowohl gross gewachsenen als auch kräftigen Kindern genügend Platz. Und schliesslich werden bei sehr empfehlenswerten Kindersitzen die Gesetze, Normen und Vorschriften zum Schadstoffgehalt wie bei Spielzeugen und Textilien erfüllt.Neue EU-Regelung ab SeptemberAb September 2023 tritt in der EU schrittweise ein Verkaufsverbot für Kindersitze mit UN Reg. 44 Zulassung in Kraft. Ab diesem Datum dürfen entsprechende Produkte nicht mehr hergestellt bzw. importiert werden. Ein Abverkauf von Lagerware ist noch bis September 2024 möglich. Ein Verwendungsverbot von Kindersitzen mit UN Reg. 44 Zulassung ist nicht geplant, bereits vorhandene Sitze dürfen also weiterhin ohne Einschränkung genutzt werden.Die neue UN Reg. 129 ist im Test strenger als die UN Reg. 44 (zusätzlicher Seitenaufprallschutz und höhere Crash Geschwindigkeit 64 km/h). Demzufolge wird die Hürde für eine Zulassung höher. Die Sitze werden auch nicht mehr nach Alter und Gewicht kategorisiert, sondern nach Körpergrösse.Pressekontakt:Vanessa FlackMediensprecherin TCS058 827 34 41vanessa.flack@tcs.chwww.pressetcs.chwww.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100906914