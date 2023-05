(shareribs.com) Chicago 23.05.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich am Chicago Board of Trade leichter. Die jüngsten Exportinspektionen zeigten kaum noch Lieferungen nach China. In Europa wurden die Prognosen für die Weizenproduktion angehoben. Die Agrarfutures bleiben in Chicago unter Druck. Dazu trugen sowohl die Exportlieferungen als auch der jüngste Crop Progress Report bei. Am vergangenen Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...