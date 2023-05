Studie: Nur jedes zweite Industrieunternehmen geht bei der Digitalisierung strategisch vor / Digitale Geschäftsmodelle bisher in vielen Betrieben noch FehlanzeigeKöngen, 23. Mai 2023 - In der Industrie hat sich eine digitale Zweiklassengesellschaft etabliert: Laut der aktuellen Studie "Zukunft Industrie 2023" treiben 49 Prozent der befragten Unternehmen die Digitalisierung aktiv voran. Der Rest verharrt derzeit in Einzelprojekten oder hat bislang noch keinen echten Zugang zu dem Thema gefunden. ...

