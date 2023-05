Fondsmanager Frank Fischer warnt vor einer Überbewertung von KI-Aktien wie Nvidia, Alphabet, ASML oder auch Microsoft. Er verrät, wann es zur Korrektur bei Tech-Aktien und der Nasdaq kommt und wie Anleger an der Börse jetzt gut mit ihrem Geld über den Sommer kommen. "Aktuell sehe ich an der Börse einen Hype in einigen Bereichen. Damit bin ich aber nicht ganz einverstanden", sagt Frank Fischer. "Es kann durchaus einen heißen Sommer geben", fügt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...