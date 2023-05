OMV will weiter mit dem Seismik-Spezialisten CGG zusammenarbeiten. Für einen Zeitraum von drei weiteren Jahren soll CGG ein eigenes Zentrum am Hauptsitz der OMV in Wien betreiben. Somit hat OMV weiterhin Zugriff auf CGGs seismische Bildgebungs- und Reservoircharakterisierungstechnologie, um wichtige Bereiche der Energiewende, wie etwa Geothermie, zu unterstützen. Peter Whiting von CGG dazu: "CGG bietet der OMV seit über 40 Jahren in seinem Büro hochwertige seismische Bildgebungsdienste an. Diese langfristige Partnerschaft ist ein Beweis für den Wert, den unser engagiertes Zentrum durch erfahrene Mitarbeiter, innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der OMV bietet."

