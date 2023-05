NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 205 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Evobrutinib, einem Mittel zur Behandlung bei Multipler Sklerose (MS), rheumatoider Arthritis (RA) und systemischem Lupus erythematosus (SLE), setzt sich Analyst Brian Balchin in dieser am Dienstag vorliegenden Studie mit dem Risiko durch Wettbewerber auseinander. Immerhin erwarte er von dem Mittel bis 2030 einen Umsatzbeitrag von etwa 25 Prozent in der Pharmasparte oder 8 Prozent vom Konzernumsatz. Er nahm letztlich nur kleinere abwärts gerichtete Korrekturen an seinen Prognosen für den Pharma- und Spezialchemiekonzern vor./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 13:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 19:00 / ET

DE0006599905