NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Qiagen von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 50 Euro angehoben. Die Belastungen durch das Abebben des Corona-Sondergeschäfts sollten auslaufen und das Wachstum des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters sich beschleunigen, schrieb Analystin Aisyah Noor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei profitiere das Unternehmen auch vom Eintritt in profitablere Marktbereiche./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 03:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NL0012169213