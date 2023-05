Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist aus der Keilformation nach oben ausgebrochen, so die Analysten der DekaBank.Die nächsten Widerstände lägen bei 2,50% und 2,53%. Da allerdings inzwischen schon wieder eine Risikoprämie für eine Anhebung des EZB-Einlagensatzes über 3,75% eingepreist werde, dürfte ein weiterer Ausbruch nach oben ohne deutliche Unterstützung vom US-Treasury-Markt schwierig sein. Doch auch in den USA erscheinen die Risikoprämien für eine weitere 25 Basispunkte-Zinsanhebung der US-Notenbank FED am 14. Juni inzwischen ausreichend hoch zu sein, sodass weitere spürbare Anstiege bei den US-Zinsen und damit auch bei Bundrenditen unwahrscheinlich erscheinen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 22.05.2023) (23.05.2023/alc/a/a) ...

