An den Finanzmärkten steht nach wie vor der Schuldenstreit in den USA im Fokus, so die Analysten der Nord LB.Deutsche Bundesanleihen und US-Staatsanleihen seien in diesem Umfeld wenig bewegt in die neue Woche gestartet.Heute sei eindeutig der Tag der Einkaufsmanagerindices. Am Vormittag würden die vorläufigen PMI-Daten für den Monat Mai vorgelegt. In den verschiedenen Ländern dürfte dabei die generelle Tendenz vorherrschen, dass die niedrigen unterhalb der 50er Marke notierenden Indices für das Verarbeitende Gewerbe marginal ansteigen und die höheren über der 50er Marke notierenden Indices für den Dienstleistungssektor moderat nachgeben sollten. Die Composite Indices würden in der Summe ebenfalls leicht nachgeben. Am Nachmittag folge der Markit PMI aus den USA, die Neubauverkäufe sowie mit dem Richmond FED-Index eine weitere regionale Stimmungsumfrage (nach dem Einbruch im New Yorker Empire State Survey und dem massiven Anstieg im Philadelphia-Index). (23.05.2023/alc/a/a)

