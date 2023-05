FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 80 auf 70 Euro je Aktie gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, der Autozulieferer sollte in den kommenden Quartalen von seinem gut gefüllten Auftragsbuch und einer verbesserten Halbleiter-Verfügbarkeit profitieren. Hohe Vorleistungen in einigen Geschäftsfeldern sowie laufende Maßnahmen zur operativen Verbesserung bremsten aber die Dynamik der Margenerholung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 08:46 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 08:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

