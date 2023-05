Wenn Wolfgang Wagner am 25. Mai 2023 auf der m:access-Konferenz der Börse München präsentiert, wird der audius-Vorstand sicher auch auf die frisch vorgelegten Zahlen des IT-Service-Unternehmens für das erste Quartal des laufenden Jahres eingehen. So steigerte audius die Gesamtleistung um gut 18 Prozent auf 19,5 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ... The post audius: Ausblick für 2023 bestätigt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...