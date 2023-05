Rubean, plant eine Kapitalerhöhung um bis zu 18%. Das Unternehmen wird neue Aktien an bestehende Aktionäre in einem Bezugsverhältnis von 11:2 ausgeben. Der Bezugspreis beträgt EUR 7,00 pro Aktie, was einem Aufschlag von 9% auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Bei vollständiger Zeichnung erwartet Rubean einen Bruttoerlös von ca. EUR 3,73 Mio., der für die Weiterentwicklung der PhonePOS"-Lösung und die Ausweitung des Vertriebs auf internationale Märkte verwendet werden soll. Trotz des Verwässerungseffekts auf das Kursziel wird die zusätzliche Kapitalzufuhr als positiv angesehen, um mögliche Verluste zu überbrücken, bis das Unternehmen den Break-Even erreicht (eAR 2024). Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass Rubean auf dem besten Weg ist, ein wichtiger Akteur auf dem Markt für mobile Zahlungslösungen zu werden, und stufen die Aktie unverändert mit KAUFEN und einem Kursziel von EUR 12,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rubean%20AG





