DJ S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bleibt im Mai auf Wachstumskurs

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurozone-Wirtschaft ist im Mai den fünften Monat in Folge gewachsen und damit im zweiten Quartal 2023 auf robustem Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich allerdings auf 53,3 Zähler von 54,1 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 53,5 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Dass sich die Wachstumsrate gegenüber dem Vormonat abschwächte, lag daran, dass der Auftragseingang nahezu stagnierte und der Aufschwung zunehmend uneinheitlich verlief.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank auf 44,6 Punkte von 45,8 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 46,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 55,9 Punkte von 56,2 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,7 Punkte erwartet.

Auf Länderebene war Deutschland im Mai die Wachstumslokomotive, allerdings einzig und allein dank des Servicesektors, wo die Geschäfte so gut liefen wie seit August 2021 nicht mehr. Die Industrieproduktion wurde hingegen so stark zurückgefahren wie zuletzt vor sechs Monaten. Frankreich vermeldete die niedrigste Wachstumsrate seit Beginn des Aufschwungs vor vier Monaten, hier schwächelten die Serviceanbieter, und die Industrieproduktion wurde erneut stark gekürzt. In den übrigen von der Umfrage erfassten Ländern fiel das Wachstum schwächer aus als in den beiden Vormonaten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 04:11 ET (08:11 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.