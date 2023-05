Morgen findet ein konstruierter Kontakt von Außerirdischen mit der Menschheit in Form eines Livestreams statt. Jeder Mensch kann dabei mithelfen. Das Projekt "A Sign in Space" ist eine Mischung aus Kunstprojekt und Probelauf für eine Kontaktaufnahme von Aliens mit der Erde. Dabei arbeiten Forscher:innen, die auf der Suche nach außerirdischer Intelligenz sind, mit der Medienkünstlerin Daniela de Paulis zusammen. Das berichtet das beteiligte Seti-Institut in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...