Herisau (pta/23.05.2023/11:00) - Die QluPod AG reagiert auf Berichte des Schweizer Bundesamts für Statistik (BFS), wonach die Gesundheitskosten in der Schweiz in den vergangenen zehn Jahren um 35 % gestiegen sind. Die Gründe für die Kostensteigerung sind vielfältig. Eine grössere Anzahl an älteren Bewohnern, eine höhere Lebenserwartung durch den medizinischen Fortschritt sowie steigende Lohnkosten im Gesundheitswesen sind nur einige Faktoren, die zu dieser Situation beitragen.

Doch nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland und viele weitere Länder der Europäischen Union (EU) sind von dem massiven Kostenanstieg im Gesundheitswesen betroffen. Angesichts dieser Herausforderungen ist es zwingend erforderlich, innovative Lösungen zu finden, um die Kostensteigerungen einzudämmen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu gewährleisten.

Während der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass viele Arztbesuche überflüssig sind. Die Patienten haben sich zum Teil selbst behandelt und sogar alte Hausmittel wiederentdeckt. Andere Behandlungen konnten mithilfe der Telemedizin erfolgen, die sich während Corona schnell bewährt hat. Die Patienten haben ihre Vitalwerte selbst gemessen und die Werte ihrem Arzt mitgeteilt. Um die Anzahl der benötigten Geräte und Hilfsmittel zu verringern, benutz die QluPod AG einen Gesundheitsmonitor, der sechs einzelne Geräte ersetzt.

Mit dem QluPod-Gesundheitsmonitor können die Anwender gleichzeitig die wichtigsten Vitaldaten Blutdruck, EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Blutzucker und Körpertemperatur messen und überwachen. Damit ersetzt der Gesundheitsmonitor sechs Geräte, die sich die Patienten in der Regel selbst zulegen müssen. "Die Kosten für die sechs einzelnen Geräte übersteigen den Preis für den QluPod-Gesundheitsmonitor um ein Vielfaches", so das Management der QluPod AG. "Gleichzeitig sorgt das Gerät durch die Weitergabe der Vitaldaten an den behandelnden Arzt für eine schnelle und zuverlässige Patientenversorgung ohne grossen Aufwand". Dazu speichert das Gerät die Daten in einer App, die mit einer von QluPd selbst entwickelten Telemedizin Software betrieben wird.

Die Softwarelösung von QluPod erlaubt es Ärzten und Krankenhäusern, ihre Patienten optimal auf Distanz zu betreuen. Gleichzeitig verschafft das QluPod-Gerät den Beschäftigten im Gesundheitswesen Zeit für andere Patienten mit ernsteren Gesundheitsproblemen. Dadurch reduzieren sich die Gesundheitskosten für die Krankenkassen und den Staat. Dies ist ein wichtiger Punkt, auf den auch die Studie des Schweizer Bundesamts für Statistik (BFS) eingeht. So sind die Gesundheitsleistungen des Schweizer Staates durch Corona in nur einem Jahr um 1,8 Milliarden Franken gestiegen.

Das bedeutet für die Versicherten eine Steigerung der Selbstzahlungen und Versicherungskosten von 4,2 %. Um die Belastung für die Versicherten abzuschwächen und das Tempo der Kostensteigerung zu verringern, arbeitet die QluPod mit Hochdruck an dem Roll-out des Gesundheitsmonitors mit einer erweiterten Telemedizin Software für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die QluPod AG wird der Nachfrage für eine optimale Telemedizin Lösung gerecht und festigt somit ihr Alleinstellungsmerkmal am Markt für Gesundheitswesen. Ein weltweites Ereignis wie Corona hat gezeigt, dass die Telemedizin zahlreiche Gesundheitsleistungen abdecken kann und Arztbesuche unnötig macht. Durch den Einsatz moderner Kommunikationstechnologie ermöglicht die Telemedizin eine sachkundige Fernbehandlung. Die Daten der Patienten werden direkt in die QluPod-App übertragen. So haben Arzt und Patient stets volle Übersicht und Kontrolle über die Vitalwerte. Wir arbeiten sowohl mit unserem eigenen Team erfahrener Softwarespezialisten als auch mit externen Experten daran, unsere Telemedizin Software zu optimieren und den QluPod-Gesundheitsmonitor so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen.

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Industriestrasse 28, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: IR@Qlupod Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

