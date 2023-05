Mit einem Plus von gut 14 Prozent hat die Aktie von Plug Power am Montag ein Comeback an der Tech-Börse Nasdaq gefeiert. Rückenwind verliehen drei frische Aufträge aus Europa, die die Amerikaner vermelden konnten. Die Anwendungsbereiche der Elektrolyseure, die geliefert werden sollen, sind dabei unterschiedlich.Es handelt sich bei allen drei Aufträgen jeweils um Container-Elektrolyseur-Module mit einer Leistung von je fünf Megawatt. Beim ersten Kunden handelt es sich um die schwedische Ardagh Glass ...

