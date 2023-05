Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die EQS Group AG wegen der in Kürze in Kraft tretenden Whistleblower-Richtlinie in Deutschland massives Wachstumspotenzial. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe die Verzögerung im Jahr 2022 mehrfache Anpassungen der unternehmensseitigen Umsatzprognose erfordert. Die jetzige Verabschiedung des Gesetzes im weiteren Jahresverlauf könne angesichts des bereits starken Auftakts eine Anhebung unserer Schätzungen mit sich bringen. Immerhin habe die Gesellschaft in den ersten drei Monaten bereits ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erreicht. Auch auf mittlere Sicht berge die neue Gesetzgebung laut GSC noch enormes Steigerungspotenzial. Positiv hervorzuheben sei, dass nach der ersten Stufe der Regulierung, die für Unternehmen ab 250 Beschäftigten gelte, bereits Ende 2023 auch die zweite Stufe in Kraft trete, die dann Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten erfasse. Angesichts der erfreulichen Entwicklung in den ersten drei Monaten 2023 sehe der Analyst das Unternehmen weiterhin hervorragend für die Wachstumsstrategie gerüstet. Ein höheres Umsatzvolumen beschere der Gesellschaft aufgrund der hohen Skalierbarkeit auch deutlich steigende Ergebnisse. Demnach erhöht der Analyst das Kursziel leicht auf 32,50 Euro (zuvor: 32,00 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.05.2023, 11:55 Uhr)



