Der Schweizer Sportartikelkonzern On hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Umsatz und Gewinn sind rasant gewachsen. Der Vorstand erhöhte in der Folge die Prognose für das Gesamtjahr. Der Börse reicht das aber offenbar nicht. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von ...