Berlin (ots) -Die Bedeutung von "Familie" wächst und entwickelt sich im Laufe der Zeit. Von traditionellen Zwei-Eltern-Haushalten bis hin zu einer vielseitigeren Auslegung dessen, was eine Familie überhaupt ist. Die Premium-Kinderwagenmarke Joolz und die High Fashion Streetwear-Marke Filling Pieces haben sich zusammengeschlossen, um zu zeigen, dass Unterstützung den Unterschied ausmacht. Feiern Sie die Elternschaft und die Kraft der Gemeinschaft, indem Sie mit der Vorstellung Schluss machen, dass Elternschaft allein erledigt wird, obwohl es in Wirklichkeit ein Team erfordert, um ein Kind großzuziehen.Diese Zusammenarbeit wird in Form eines Joolz Geo³ Kinderwagen in limitierter Auflage zum Leben erweckt, der von der symbolträchtigen Filling Pieces Varsity Jacket inspiriert ist. Ein Sportklassiker, der uns an die Menschen erinnert, die an unserer Seite stehen. Die Verbindung zwischen Elternschaft und einem Spiel, bei dem es um sehr viel geht, bei dem man sich auf seine Mitspieler verlässt und darauf vertraut, dass sie ihre Aufgabe erfüllen werden. Wir erkennen die wichtige Rolle an, die sie spielen, und vertrauen darauf, dass die Arbeit erledigt wird.Ein Gefühl, das für den Gemeinschaftssinn spricht, den Joolz und Filling Pieces durch diese Zusammenarbeit pflegen möchten. Gelauncht wird der Joolz Geo³ Kinderwagen am 25. Mai im Flagshipstore von Filling Pieces im Herzen von Amsterdam, mit dem Ziel, Menschen zusammenzuführen.Gemeinsam haben die Marken den symbolträchtigen Kinderwagen Joolz durch raffinierte Details neu definiert. Ausgestattet mit nachhaltigen Stoffen aus wiederverwerteten Plastikflaschen, einem mit dem Markenzeichen bestickten Leatherette- Sicherheitsbügel und -Schiebegriff sowie hellbraunen Rädern, die an Sneakers erinnern. Jeder Premium-Kinderwagen ist außerdem mit auffälligen, handgefertigten Aufnähern verziert und wird mit einem passenden Paar limitierter Joolz x Filling Pieces Baby-Sneakers geliefert.Dieses Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zweier einzigartiger Amsterdamer Marken, welche die Kluft zwischen Familie und Mode überwinden. Joolz ist eine Premium-Kinderwagenmarke, die sich dafür einsetzt, die nächste Generation von Eltern zu unterstützen. Eltern, die entschlossen sind, eine bessere Welt für ihre Kinder zu schaffen. Joolz bietet ihnen die richtige Unterstützung, indem es intelligente und bewusste Produkte herstellt, die ihnen helfen, ihr Gleichgewicht, ihr Wohlbefinden und die Kontrolle über ihr Leben zu bewahren. Auf diese Weise können sie jene Welt schaffen, die sie sich für ihre Kinder wünschen, und diese in vollen Zügen genießen!Die Zusammenarbeit mit Filling Pieces ermöglichte die Entwicklung eines Familienkinderwagens, der Eltern dazu inspiriert, ihr eigenes Traumteam zusammenzustellen. Ein Ziel, das von einem talentierten Team von Designern in Amsterdam und Produktionsteams in ganz Europa unterstützt wird, die qualitativ hochwertige Artikel herstellen, die langlebig und für jeden passend sind. Förderung einer Mission, die Kreativität, Kultur und Design als Instrumente für einen positiven Wandel einsetzt. Wir wollen eine Welt schaffen, in der Vielfalt zelebriert wird und unsere Unterschiede uns vereinen.Der Joolz x Filling Pieces Geo³ Kinderwagen wird ab dem 25. Mai 2023 bei Joolz.com, im Filling Pieces Flagship Store in Amsterdam und bei ausgewählten Einzelhandelspartnern in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Irland und Spanien erhältlich sein. Erhältlich als Einzel-, Doppel- und Zwillingsbett, um den Bedürfnissen der wachsenden Familie gerecht zu werden, ab 1399 EUR.ÜBER JOOLZJoolz ist eine Premium-Kinderwagenmarke mit Sitz in Amsterdam, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die nächste Generation von Eltern zu unterstützen. Eltern, die entschlossen sind, eine bessere Welt für ihre Kinder zu schaffen. Joolz bietet ihnen die richtige Unterstützung, indem es intelligente und bewusste Produkte herstellt, die ihnen helfen, ihr Gleichgewicht, ihr Wohlbefinden und die Kontrolle über ihr Leben zu bewahren. Auf diese Weise können sie die Welt, die sie sich für ihre Kinder wünschen, selbst gestalten und diese in vollen Zügen genießen! Für weitere Informationen - www.joolz.com - Instagram: @myjoolzÜBER FILLING PIECESFilling Pieces möchte die Lücke zwischen Streetwear und High Fashion schließen. Hierbei verlässt sich die Marke auf ein talentiertes Team an Designern in Amsterdam und Produktionsstätten in ganz Europa. Das Ziel: Luxus-Produkte herzustellen, die gleichzeitig langlebig und für jedermann gemacht sind. Bei allem spielt die Bedeutung von positiver Veränderung eine große Rolle, denn Filling Pieces möchte mit Kreativität, Kultur und Design die Modeindustrie zum Guten verändern. Das Leitmotiv der Marke auf dem Weg des Wandels lautet dabei: Bridge the Gap. Das bedeutet, dass Unterschiede uns alle vereinen und Vielfalt ein Grund zum Feiern ist! www.fillingpieces.com - Instagram: @fillingpieces