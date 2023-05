Hochtief hat DER AKTIONÄR in Ausgabe 11/23 als eine von sieben "affenstarken Aktien" empfohlen. Seitdem liegt der konservative Titel mit 14 Prozent im Plus. Nach dem Dip infolge der Zahlen war zuletzt Konsolidierung angesagt. Eine wichtige Unterstützung erweist sich genau als solche - noch zumindest.Hochtief gewinnt am Dienstag 0,5 Prozent auf 77,30 Euro und hält sich damit über der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 76,42 Euro verläuft. In den kommenden Tagen wird es spannend: Haben die Bullen genug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...