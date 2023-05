EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe

Monaco, 23. Mai 2023 - Wie bereits berichtet, hat die R-LOGITECH S.A.M. im Hinblick auf die am 29. März 2023 fälligen Zinsen der Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A19WVN8) in Höhe von 8,5 % p.a. für die Zinsperiode vom 29. März 2022 bis 28. März 2023 (jeweils einschließlich) von ihrem Recht auf Kapitalisierung der Zinsen (sog. PIK-Zinsen) Gebrauch gemacht und eine entsprechende Erklärung gegenüber dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger abgegeben.



Die Clearstream Banking AG hat das Unternehmen nun darüber informiert, dass die börsentechnische Umsetzung der Kapitalisierung der Zinsen durch R-LOGITECH mit Stichtag 30. Mai 2023 und mit Buchungsvaluta 31. Mai 2023 erfolgen wird.



Über die R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik.



Für weitere Informationen:

Brunswick

Patrick Handley, Tom Pigott

+44 (0) 20 7404 5959



Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

+49 (0) 89 8896906 25

linh.chung@better-orange.de



