Porr baut ein neues onkologisches Krankenhauses in Wroclaw. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund 234 Mio. Euro. "Als Generalunternehmer des Neuen Onkologischen Krankenhauses werden wir die umfangreichen und langjährigen Erfahrungen nutzen, die wir in den 30 Jahren unserer Tätigkeit auf dem polnischen Markt gesammelt haben", erklärt Porr-CEO Karl-Heinz Strauss. Der Bau des Krankenhauses soll innerhalb von 51 Monaten abgeschlossen sein. Die ersten Patienten werden im Jahr 2028 in den neuen Räumlichkeiten aufgenommen. Die Investition wird von der lokalen Regierung der Woiwodschaft Niederschlesien, dem Staatshaushalt und den Eigenmitteln des LSOPHC kofinanziert.

