Der Euro wertet bereits die dritte Woche in Folge gegenüber dem US-Dollar ab. Das beliebte Währungspaar EURUSD fiel von seinem Jahreshoch von Ende April bei 1,1095 USD bis auf ein Tief von 1,0759 USD am vergangenen Freitag. Doch an den letzten beiden Handelstagen hat sich der Euro stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung Euro notiert am Dienstagvormittag zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...