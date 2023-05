Perowskit-Solarzellen haben eine höhere Wirksamkeit und sind günstiger herzustellen als ihre Siliziumpendants. Sie sind allerdings nicht sehr haltbar. Bill Gates sieht darin dennoch die Zukunft und steckt Geld in die Entwicklung der Technologie. Im Jahr 1839 hatte der deutsche Mineraloge Gustav Rose in einer Gesteinsprobe aus dem Ural ein Mineral entdeckt, das er nach seinem russischen Kollegen Lew Perowski Perowskit nannte. Einige Perowskite lassen sich zur Herstellung von Solarzellen nutzen. Die erste Perowskit-Solarzelle wurde 2009 in Japan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...