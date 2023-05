An den weltweiten Finanzmärkten ist mal wieder Abwarten angesagt. Noch immer ist keine Einigung bei der US-Schuldenkrise erzielt, auch wenn die Parteien sich annähern. In der Regel bringt eine solche Gemengelage die Märkte ins Straucheln, gepaart mit der noch immer hohen Inflation und den steigenden Zinsen. Tatsächlich reagierte der DAX jüngst mit einem neuen Allzeithoch. Weshalb die Wahrheit in Form des Kurs DAX ganz anders aussieht und welche Marken jetzt interessant werden, erfahren Sie in diesem Interview mit Martin Utschneider von Donner&Reuschel.