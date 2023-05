Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass Telenet Systems in Österreich entschieden hat, den Remote-MACPHY-Knoten Entra® SC-1D über Witke, den Reseller von Vecima Networks in Österreich, bereitzustellen. Der SC-1D bietet eine einfache, kostengünstige und stromsparende Lösung, mit der Telenet Systems seinen Abonnenten eine schnellere Breitbanderfahrung bereitstellen kann.

Er zeichnet sich durch einen kompakten Formfaktor aus, der für europäische Bereitstellungen optimiert ist, und bietet mehr Leistung sowie Einsparungen bei den Investitions- und Betriebskosten. Dank des Hot-Swap-fähigen, modularen Designs stehen zwei oder vier HF-Ports zur Verfügung. Zudem werden alle Downstream- und Upstream-HF-Split-Konfigurationen unterstützt. Der SC-1D ist auf bessere Wartungsfähigkeit, Skalierbarkeit und geringere Betriebskosten ausgelegt.

"Wir freuen uns, Telenet Systems mit der schlüsselfertigen Remote-MACPHY-Lösung von Vecima Networks ausstatten zu können, die Distributed Access Architecture(DAA)-Bereitstellungen ermöglicht", sagte John Ruwe, Vice President of EMEA Sales bei Vecima. "Die Lösung umfasst Knoten, den Entra Access Controller und Videodienste. Vecima ist bereit, diese Lösung Kunden in ganz Österreich bereitzustellen."

Die Entra Distributed Access Platform ist die nachhaltige und umweltfreundliche Realisierung von Kabelzugangsprodukten der nächsten Generation durch Vecima Networks. Während proprietäre, optische Transportnetze veralten, ist Entra für die Bereitstellung bestehender Video- und Datendienste über Hybrid Fiber Coax (HFC) und offene, flächendeckende, vollkommen digitale Ethernet-Verbindungen optimiert.

Das DAA-Portfolio von Vecima, das vor Kurzem von der Dell'Oro Group als weltweiter Marktführer bei Remote-MACPHY- und Remote-OLT-Lösungen anerkannt wurde, wird von Betreibern auf der ganzen Welt bereitgestellt. Die Netzwerke von morgen bieten breite Unterstützung für alle Kabelzugangstechnologien, hochwertige Legacy-Dienste und bewährte branchenführende Interoperabilität und lassen sich schon heute ohne Kompromisse bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com/network-access.

Über Witke

Was 1984 als kleines Unternehmen im eigenen Heim begann, ist heute eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem österreichischen Markt für Kabelkommunikationsprodukte und -lösungen. Trotz des großen Erfolgs ist Witke weiterhin ein Familienbetrieb, mittlerweile in der zweiten Generation, wobei viele der rund 90 Mitarbeiter seit Jahrzehnten für das Unternehmen tätig sind. Witke bietet Dienstleistungen in den Bereichen Elektrotechnik, Glasfaser, Kabel-TV- und Breitbandtechnologie, Kommunikation, Fertigung und Konstruktion. Wenn andere keine Lösung finden, helfen wir Ihnen gerne weiter. Unter witke.com erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen und unsere Möglichkeiten, Ihrem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

