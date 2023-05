Die an der Wiener Börse notierte Marinomed Biotech AG verzeichnete im 1. Quartal 2023 einen neuen Umsatz-Rekord. Der Wert kletterte um knapp 38 Prozent auf 3,3 Mio. Euro, was vor allem auf die besonders starke Grippe- und Erkältungssaison zurückzuführen war, wie das Unternehmen erklärt. Für die kommenden Quartale stellt CEO Grassauer allerdings ein geringeres Umsatzwachstum in Aussicht. Das Betriebsergebnis blieb im 1. Quartal aufgrund höherer F&E-Aufwendungen im Vergleich zur Vorjahresperiode mit -1,4 Mio. Euro auf etwa dem Niveau der Vorjahresperiode (Q1 2022: -1,2 Mio. Euro). Der Quartalsverlust beläuft sich auf -2,1 Mio. Euro (Q1 2022: -1,8 Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet Marinomed bei weiterhin stabil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...