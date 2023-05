DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169 BAW/UFN

CASINO 14/24 MTN CAJK FR0011765825 BAW/UFN

CASINO 14/26 MTN FR0012074284 BAW/UFN

CASINO 14/25 MTN FR0012369122 BAW/UFN

CASINO,GUICH 20/26 REGS XS2276596538 BAW/UFN

CASINO 21/27 MTN XS2328426445 BAW/UFN

