Der französische Ladeinfrastruktur-Anbieter Driveco hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen Euro abgeschlossen. Ziel des bisher vor allem auf den französischen Markt fokussierten Unternehmens ist es, bis 2030 über 60.000 Ladepunkte in Europa zu betreiben. Das 2010 gegründete Unternehmen unterhält zurzeit nach eigenen Angaben das zweitgrößte öffentlich zugängliche Ladenetzwerk in Frankreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...