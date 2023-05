DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) setzt auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen - Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling und Up-Selling sollen Umsatz und Gewinn steigern. Und für höhere Marge verzichte man auch auf Umsatz, was vielleicht die geringe Umsatzsteigerung von 1,4% erklären könnte.Gleichzeitig konnte man so die EBIT-Marge um einen Prozentpunkt auf 9,1% steigern und erreicht so ein um 5,4% erhöhtes EBITDA, um 14% erhöhtes EBIT und ein um 19,7% erhöhtes EPS von 1,74 EUR/Aktie für das am 31.03.2023 geendete erste Geschäftshalbjahr. Eine Entwicklung, die man durch weitere Zukäufe ...

