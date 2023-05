DJ PTA-Adhoc: 7C Solarparken AG: Optionsanleihe 2023/2028 im Umfang von rd. EUR 6,9 Mio. platziert

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bayreuth (pta/23.05.2023/14:30) - Die Platzierung der Optionsanleihe 2023/2028 der 7C Solarparken AG im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8 Mio. mit Bezugsrecht der Aktionäre ist abgeschlossen. Die Optionsanleihe 2023/2028 ist im Umfang von rd. EUR 6,9 Mio. bei Bestandsaktionären platziert worden, die ihre Bezugs- bzw. Überbezugsrechte ausgeübt haben. Der Vorstand hat auf eine anschließende Privatplatzierung verzichtet.

Es werden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 6.916.800,00 begeben, eingeteilt in 69.168 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen (ISIN DE000A351NK9) im Nennbetrag von jeweils EUR 100,00 mit jeweils 50 abgetrennten Optionsscheinen (ISIN DE000A351NH5). Somit werden insgesamt 3.458.400 Optionsscheine emittiert. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der dafür geltenden Optionsbedingungen eine Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausübungspreis von EUR 3,75 zu beziehen. Bei einer Vollausübung aller Optionen würde dem Konzern insgesamt bis zu rd. EUR 13 Mio. frisches Eigenkapital zufließen.

Die Finanzmittel aus der Optionsanleihe 2023/2028 sollen einen wichtigen Baustein zur Finanzierung des Portfoliowachstums auf 460 MWp bis Ende 2023 sowie der Betriebsmittel für die sich in Entwicklung befindlichen deutschen Projekte (ca. 100 MWp) bilden.

Die Emission wird von der futurum bank AG, Frankfurt als Emissionsbank begleitet.

(Ende)

Aussender: 7C Solarparken AG Adresse: An der Feuerwache 15, 95445 Bayreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com

ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 08:30 ET (12:30 GMT)