Köln (ots) -23. Mai 2023 - Das richtige Ambiente, Lovebrands und ein crossmedialer Rahmen - so sieht ein erfolgreicher Mix aus. Die neue VOX Dating-Show "Herz an Bord" wurde in Zusammenarbeit mit der Ad Alliance an Bord von AIDAcosma produziert. Das Product Placement bildete das Herzstück der Kampagne, die einen wirkungsvollen Effekt erzeugte. Das belegen die Fakten des Wirknachweises CrossImpact Report.Auf hoher See und auf allen KanälenDer CrossImpact Report weist nach, welcher Traffic durch die Werbemaßnahmen innerhalb des Ad Alliance Portfolios auf der Website des Kunden entsteht. Diesen Beweis ist AIDA Cruises mit Ad Alliance angetreten und setzte als erster Werbepartner auf den neuen CrossImpact Report. Neben dem prominenten Product Placement kamen Pre-Splits innerhalb der Sendung zum Einsatz sowie ein xMedia Frame im Addressable TV (ATV) und auf RTL+. In-Page Werbemittel sowie Native Advertorials im Digitalportfolio verwiesen auf den wöchentlichen Gewinn eines AIDA Reisegutscheins in Höhe von 3.000 Euro. Ein Retargeting auf die TV-Seher erinnerte die Dating-Fans mittels eines Switch In Zoom im ATV."Butter bei die Fische" - ein effektvoller AuftrittBasierend auf einer Analyse der Kampagnendaten zeigt sich, dass am Ende der vierwöchigen AIDAcosma-Kreuzfahrt bei VOX 3,86 Prozent der Haushalte mit Werbekontakt die Website direkt besucht haben. Vier Wochen nach Kampagnenende steigt die Conversion Rate (CR) sogar auf 5,67 Prozent. Dies entspricht einem Uplift von 47 Prozent in der Langzeitbetrachtung. Haushalte mit sechs oder mehr Werbekontakten hatten sowohl zum ersten als auch zweiten Stichtag die beste CR. Der detaillierte Blick auf die Crossmedia-Integration zeigt, dass die Wirkung in den unterschiedlichen Mediengattungen variiert und voneinander profitiert.Der CrossImpact ReportDer CrossImpact Report basiert auf einer technischen Messung, für die Ad Alliance ihre CrossDevice Technologie einsetzt: Mithilfe eines Messpixels, der datenschutzkonform auf der Kundenwebseite eingebaut wird, kann gematcht werden, wie viele Haushalte des Ad Alliance CrossDevice Graphen (https://www.ad-alliance.de/cms/news/werbeloesungen/cross-device--targeting.html) die Kampagne gesehen und anschließend auf die Kundenwebsite zugegriffen haben. Dabei ermöglicht die Analyse die Messung der Haushaltskontakte in den einzelnen Mediengattungen und die Conversion dieser Haushalte in Bezug auf die Websitebesuche. CrossImpact stellt im Zeitverlauf dar, wann der Webseitenbesucht nach dem Werbeerstkontakt stattgefunden hat, ebenso, welche Kontaktklasse zu welcher Conversion geführt hat. Das Reporting kann darüber hinaus Kontaktklassen nicht nur ausweisen, sondern auch einen Langfristeffekt nachweisen. Damit trägt das Reporting zu einer fortlaufenden Mediaplanoptimierung bei.Der CrossImpact Report ist ein wichtiger und wesentlicher Baustein der "CrossOver Evolution", die Vision einer echten konvergenten Zukunft. Unter dieser Dachmarke bietet Ad Alliance Lösungen hinsichtlich Produkte, Leistungs- und Wirknachweise und Automatisierung, die die Komplexität reduzieren und gattungsübergreifend funktionieren.Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachen individueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und verantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- und Digitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktung umfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben der inhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teil der von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationen unter www.ad-alliance.de.