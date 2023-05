Die US-Aktienmärkte starten am Dienstag moderat schwächer in den Handel. Im Fokus der Anleger stehen das Fed-Protokoll (Mittwoch) und nach wie vor der Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. In einem weiteren Spitzengespräch wurde immer noch keine Einigung erzielt, auch wenn sich das Weiße Haus und die Republikaner über den Verlauf des Gesprächs vom Vortag zufrieden äußerten. Der Dow Jones verliert rund 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels 0,2 Prozent.

