EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SAF-HOLLAND SE: Hauptversammlung in Präsenz stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



23.05.2023 / 15:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hauptversammlung in Präsenz stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

Zustimmung zu deutlicher Dividendenerhöhung auf 0,60 Euro je Aktie

Billigung von Anpassung des Vergütungssystems für Vorstand und Vergütung des Aufsichtsrats

Hauptversammlung bestätigt Jurate Keblyte als Mitglied des Aufsichtsrats

Bessenbach (Deutschland), 23. Mai 2023. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute die ordentliche Hauptversammlung 2023 erfolgreich absolviert. Die Hauptversammlung fand, erstmalig nach der COVID-19-Pandemie, in Präsenz, in Lohr am Main, statt. In seinem Bericht an die Aktionäre sagte Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender der SAF-HOLLAND SE: "Auch das Jahr 2022 war von großen Unsicherheiten und Herausforderungen geprägt. Die Corona-Pandemie war noch nicht überwunden und schon erfolgte mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein weiteres schwerwiegendes Ereignis, dass sich nicht nur durch die Energiepreisexplosion - spürbar für jeden von uns - auf unseren Alltag auswirkte. In diesem schwierigen Umfeld haben wir uns mit hoher Flexibilität und klarer Ausrichtung auf die Ansprüche unserer Kunden besser geschlagen als wir es zum Jahresanfang 2022 erwarten konnten. Trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen und phasenweise stark belasteter Lieferketten haben wir den Konzernumsatz um 25,6 % auf das neue Rekordniveau von 1.565,1 Mio. Euro gesteigert. Bei unserer wichtigsten Steuerungsgröße im Konzern, dem um Sondereffekte bereinigten EBIT erreichten wir 124,6 Mio. Euro, im Vergleich zu 93,1 Mio. Euro im Vorjahr und damit ein Anstieg von 33,8 % sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 8,0%." Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2023 und die Integration von Haldex sagte Alexander Geis: "Mit einem Umsatzwachstum von 29,9 % - 10,8 % ohne Akquisitionseffekte - und einer bereinigten EBIT-Marge von 9,0 % sind wir sehr erfolgreich in das neue Geschäftsjahr gestartet. Die Haldex Aktivitäten sind vollständig in die neue gemeinsame Organisationsstruktur überführt worden und innerhalb einer gemeinsamen Konzernstruktur zusammengewachsen." Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu. Die Aktionäre folgten dabei unter anderem dem Vorschlag der Verwaltung, aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn der SAF-HOLLAND SE eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten, die, bezogen auf den Schlusskurs der SAF-HOLLAND-Aktie zum Jahresende 2022 einer äußerst attraktiven Dividendenrendite von 6,8 % entspricht. Außerdem fand auch die vorgeschlagene Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand, die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats sowie auch die der Hauptversammlung vorgeschlagene und bereits zuvor gerichtlich, als Nachfolgerin von Martina Merz, bestellte Jurate Keblyte als neues Mitglied des Aufsichtsrats die Zustimmung der Aktionäre. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2023 und alle begleitenden Dokumente sind auf der Webseite der SAF-HOLLAND SE im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Hauptversammlung einsehbar. https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ordentliche-hv/2023 Kontakt: Stephan Haas Head of Investor Relations, Corporate und ESG Communications Tel: +49 6095 301 803 ir@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 5.900 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND-Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter .







Kontakt:

Stephan Haas

Leiter Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-803

ir@safholland.de



23.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com