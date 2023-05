Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Swiss Prime Site platziert erfolgreich ein Wandeldarlehen in Höhe von CHF 275 Mio. mit Fälligkeit in 2030 und einem Zinssatz von 1.625% pro Jahr



MEDIENMITTEILUNG Zug, 23. Mai 2023 Fixer Zinssatz von 1.625% pro Jahr und Wandlungspreis von CHF 85.16 bei einer Prämie von 10% zum Referenzkurs

Platzierungsvolumen aufgrund sehr breiter Investorennachfrage von CHF 250 auf CHF 275 Mio. erhöht

Erlöse werden zu Gunsten der Refinanzierung der auslaufenden Wandelanleihe sowie der Finanzierung des Immobilienportfolios eingesetzt

Ausgabe des Wandeldarlehens unterstreicht das diversifizierte und konservative Finanzierungsprofil von Swiss Prime Site und verlängert die durchschnittliche Laufzeit der Verbindlichkeiten Swiss Prime Site erzielte durch die Ausgabe eines Wandeldarlehens an ELM B.V. («ELM»), eine durch eine Stiftung gehaltene Finanzierungsgesellschaft (ein sogenanntes «Repackaging Vehicle») mit Sitz in den Niederlanden, Erlöse von rund CHF 275 Mio. ELM wiederum begibt eine 7-jährige Umtauschanleihe (zusammen mit dem Wandeldarlehen die «Instrumente»), die durch das Wandeldarlehen besichert ist. Die Umtauschanleihe wurde erfolgreich mit Investoren in und ausserhalb der Schweiz platziert. Die Preisfestsetzung beider Instrumente fand heute im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens statt. Aufgrund der breiten Investorennachfrage, mit mehrfacher Überzeichnung, wurde die Ausgabe von den ursprünglich geplanten CHF 250 Mio. auf CHF 275 Mio. erhöht. Die Instrumente werden mit einem fixen Zinssatz von 1.625% pro Jahr verzinst, der jährlich nachträglich zahlbar ist. Der Referenzkurs, welcher dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots am 23. Mai 2023 entspricht, liegt bei CHF 77.42. Der anfängliche Wandlungspreis ist CHF 85.16, was einer Prämie von 10% über dem Referenzkurs entspricht. Mit der Ausgabe des Wandeldarlehens unterstreicht Swiss Prime Site ihr diversifiziertes und konservatives Finanzierungsprofil, geschaffen durch eine Bandbreite von Finanzierungs-instrumenten, die Swiss Prime Site am Kapitalmarkt zur Verfügung stehen. Die Ausgabe erlaubt Swiss Prime Site zudem, die durchschnittliche Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten zu attraktiven Bedingungen zu verlängern. Die durch die Ausgabe erhaltenen Nettoerlöse werden von Swiss Prime Site zur Refinanzierung der auslaufenden Wandelanleihe und für Immobilienprojekte im Rahmen ihres Green Finance Framework eingesetzt. Die Umtauschanleihe ist selbst nicht als Green Bond klassifiziert. Ausgabedatum wird am oder um den 31. Mai 2023 erwartet. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations, Florian Hauber

Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss



