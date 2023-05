Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer Sitzung am 4. Mai wie erwartet die Leitzinsen erneut angehoben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Offen sei bis zuletzt gewesen, ob es einen Zinsschritt von 0,25 oder von 0,5 Prozentpunkten gebe. Am Ende habe sich die EZB für den kleineren Schritt entschieden und damit den Kampf gegen die hohen Preissteigerungen fortgesetzt. Seit der Zinswende im Juli 2022 seien die Leitzinsen nun sieben Mal in Folge hochgesetzt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...