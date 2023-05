Weiden (www.fondscheck.de) - Die im Jahr 2022 losgetretene Energiekrise haben die europäischen Unternehmen sehr gut wegstecken können, so die Experten von Robert Beer Investment.Dies lasse sich an den durchweg guten Unternehmensergebnissen ablesen, welche von den Aktiengesellschaften herausgegeben worden seien. Aufgrund entsprechender Preiserhöhungen und teilweise Erhöhung ihrer Margen hätten die Unternehmen die aufkeimende Inflation mehr als kompensieren können. Hierbei sei den Unternehmen das Hochfahren der chinesischen Wirtschaft nach den strengen Lockdowns zugutegekommen - auch die robuste amerikanische Konjunktur habe den exportorientierten deutschen und europäischen Unternehmen geholfen. Als Folge der guten preispolitischen Entscheidungen der Unternehmenslenker seien die Dividendenausschüttungen in den letzten Wochen durchaus üppig gewesen. ...

