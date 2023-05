Die Pionix GmbH, ein 2021 gegründeter Open-Source-Anbieter für Ladestationssoftware, hat in einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde 5,5 Millionen Euro eingeworben. Zu den Kunden gehören bereits Komponenten- und Ladestationshersteller wie Texas Instruments oder Mahle. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Schönborn will die Open-Source-Anwendung EVerest "als weltweite Initiative für eine standardisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...