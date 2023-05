Bitcoin steigt!: Davon profitiert auch der Bitcoin - aber auch langfristig?

Anzeige / Werbung

Die aktuelle Situation im Bankensektor hat zu Verlusten geführt und die Unsicherheit steigt. Viele Anleger suchen daher nach alternativen Anlagen wie Gold und Bitcoin, um sich vor den Risiken des Papiergeldes zu schützen. Der Besitz von Kryptowährungen in den USA ist im Vergleich zu Januar gestiegen, was möglicherweise auf die Nervosität im Bankensektor zurückzuführen ist. Insbesondere die Pleite der First Republic Bank und die Übernahme durch JP Morgan verdeutlichen die Anfälligkeit des Systems. Die Suche nach sicheren Anlagen hat dazu geführt, dass Bitcoin und Goldproduzenten an Wert gewonnen haben, während einige Banken Verluste verbuchen mussten. Der Dollar verliert zunehmend an Bedeutung als Reservewährung, was mit den Sanktionen gegen Russland und deren Auswirkungen zusammenhängen könnte. Anleger, die weitere Bankenpleiten befürchten, sollten sich mit Bitcoin, Bitcoin-Minern wie HIVE Blockchain Technologie, Gold und Silber sowie den entsprechenden Unternehmen auseinandersetzen.

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH veröffentlicht auf https://axinocapital.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (MiFiD II), dem §34b des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und dem §48f Abs. 5 des österreichischen Börsengesetzes (BörseG) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien des in diesem Artikel besprochenen Unternehmens halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die AXINO Media GmbH von dem in diesem Artikel besprochenen Unternehmen für die Berichterstattung entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt, der hiermit offengelegt wird.

