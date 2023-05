DJ S&P Global: Aktivität in US-Wirtschaft legt im Mai zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Mai belebt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,5 von 53,4 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,5 von 50,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 50,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 55,1 von 53,6 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,6 gelautet.

Die Schere zwischen dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Sektor gehe weiter auseinander, sagte Chefökonom Chris Williamson. Dienstleistungen vor allem in der Touristik und Freizeitgestaltung würden nach dem Ende der Pandemie weiter nachgefragt und könnten die Preise erhöhen. Die Hersteller würden aber unter zu hohen Lagerbeständen und ausbleibenden Neubestellungen leiden.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 09:58 ET (13:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.