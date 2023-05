(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.05.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fest. MorphoSys und Evotec im Plus, BB Biotech im Minus. An der Wall Street erholt sich der Sektor. Der DAX notiert aktuell 0,3 Prozent leichter bei 16.174 Punkten, belastet von Rheinmetall, Zalando und MTU Aero Engines. Vonovia, Porsche und Hannover Rück sind dagegen im Plus. Der MDAX verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...